أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إعدام 5 أطنان مخللات بمخزن في الشرقية

Print
بالصور.. إعدام 5 أطنان مخللات بمخزن في الشرقية بالصور.. إعدام 5 أطنان مخللات بمخزن في الشرقية

مصراوي Masrawy

04:56 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، حملة تفتيشية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة القنايات.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمخللات غير مرخص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لإغلاقه.

وأعدمت الحملة 5 أطنان مخلات، وجرى سحب عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية