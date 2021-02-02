بالصور.. إعدام 5 أطنان مخللات بمخزن في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، حملة تفتيشية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة القنايات.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمخللات غير مرخص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لإغلاقه.

وأعدمت الحملة 5 أطنان مخلات، وجرى سحب عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.