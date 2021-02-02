علماء بريطانيون: سلالة كورونا المتحورة تعرضت لتحور جيني مقلق

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال علماء بريطانيون، الثلاثاء، إنه يبدو أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها أول مرة في البلاد تشهد بعض التغيرات الجينية المقلقة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن العلماء القول إن الاختبارات على بعض العينات أظهرت تحورًا، يطلق عليه "إي 484 كيه"، تم رصده بالفعل في سلالتي جنوب أفريقيا والبرازيل من كورونا اللتين تعدّان مصدر قلق.

وأضاف العلماء أنه على الرغم من أن هذا التغير ربما يؤثر على فاعلية اللقاحات، من المفترض استمرار جدوى اللقاحات المستخدمة حالياً.

كان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن أمس الاثنين)، أنه تم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد - 19، لأكثر من 2.‏9 مليون شخص في بريطانيا حتى الآن.

وقال هانكوك، إنه خلال حملة ضخمة في مطلع الأسبوع، تلقى نحو 900 ألف شخص اللقاح يومي السبت والأحد.