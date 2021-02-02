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نيفين جامع: الانتهاء من المرحلة الأولى للروبيكي بإجمالي 213 وحدة إنتاجية

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نيفين جامع: الانتهاء من المرحلة الأولى للروبيكي بإجمالي 213 وحدة إنتاجية نيفين جامع: الانتهاء من المرحلة الأولى للروبيكي بإجمالي 213 وحدة إنتاجية

مصراوي Masrawy

05:02 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير صناعة الجلود بكافة حلقاتها التصنيعية من الدباغة، وحتى المنتج تام الصنع أو ما يعرف بالمصنوعات الجلدية، بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محلياً وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وقالت خلال استعراضها لخطة عمل الوزارة امام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتي تمتلك فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي 213 وحدة إنتاجية وتسكينها بالكامل لعدد 195 مستثمر على مساحة 176 فدانا.

وأشارت جامع إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من تخطيط 40 فدانا بالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال المستحقين من مصانع الغراء والدباغة، حيث تصل مساحة مخطط مصانع الغراء نحو 23000 م2 على مسطح مساحة 18 فدانا لعدد 41 مصنعا لعدد (49) مستثمرا، فيما تصل مساحة مخطط مصانع الدباغة نحو 34000 م 2 على مسطح 22 فدانا تحتوي على 96 مصنعا لعدد 101 مستثمر، ويجرى اتخاذ إجراءات الطرح، لافتةً إلى أنه تم أيضاً اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلاً عن إستكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها (208) عدادات.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم استقطاع مساحة 73 فدانا من مساحة المرحلة الثالثة من المدينة لإقامة 100 مصنع اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية بهدف توفير منتجات الجلود تامة الصنع بما يخدم السوق المحلي ويحد من تصدير الجلود الخام خلال الفترة المقبلة، بإجمالي تكلفة تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنية تشمل ( إقامة المصانع - الوحدات الإنتاجية ذات الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود - وأعمال الترفيق)، وقد بلغ إجمالي نسبة الإنـجاز في الإنشاءات نحو 35% حتي الآن.​

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