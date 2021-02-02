وزير الأوقاف يعلن تفاصيل تعيين 3 آلاف إمام مسجد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة في حاجة لتعيين أئمة وعمال جدد، وتم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تعيين 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل وفي انتظار الموافقة.

وأضاف: "نطلب الدعم البرلماني في هذا الصدد".

وأوضح جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الفترة الماضية شهدت تعيين أكثر من 4 آلاف عامل، وأيضا 3 آلاف إمام من خلال المسابقة، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، ولا معيار في تعيينهم سوء الكفاءة.

وفيما يتعلق بالعمالة المغتربة، أكد وزير الأوقاف، أن هناك محافظات يتمركز فيها أبناء الأزهر لاسيما وسط الدلتا والصعيد، لكن في المقابل هناك محافظات مثل سيناء ومطروح من الطبيعي أبنائها أقل إقبالا علي الالتحاق بالأزهر لظروف السفر، مضيفاً: هل نتركها ؟ قمنا بالإعلان وقلنا إن الوظيفة في مناطق نائية وكان هناك إقرار بأن يقضي المعين 5 سنوات بهذه المحافظة.

ونوه الوزير، إلى دعم الوزارة أي عمل تشريعي لصالح العمالة المنتظمة، في ضوء الاقتراح النيابي الذي تحدث عنه أحد النواب.