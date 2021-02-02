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تخصيص 289 ألف فدان بالوداي الجديد لاستخدمها في زراعة النخيل

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تخصيص 289 ألف فدان بالوداي الجديد لاستخدمها في زراعة النخيل تخصيص 289 ألف فدان بالوداي الجديد لاستخدمها في زراعة النخيل

مصراوي Masrawy

04:52 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 289 ألف فدان، ناحية مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح محافظة الوادي الجديد لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك وفق رؤية تستهدف استغلال هذه المساحة في مشروعات زراعة النخيل وزراعات أخرى تناسب طبيعة المنطقة في ضوء خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي أقرتها وزارة الموارد المائية والري.

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