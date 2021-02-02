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وكيل البرلمان يحيل بيان وزير الأوقاف إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته

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وكيل البرلمان يحيل بيان وزير الأوقاف إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وكيل البرلمان يحيل بيان وزير الأوقاف إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته

مصراوي Masrawy

04:34 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
أحال وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، بيان وزير الأوقاف، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

كان أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير ال،وقاف قد أكد أنه تم تطوير وتحديث 847 مسجدا منهم 600 مسجد بالجهود الذاتية، وتم إنشاء ما يقرب من 50 مسجدا، مشيرا إلى وجود خطة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار من أجل تطوير وتحديث المساجد الأثرية.
وكشف الوزير أن 3400 مسجد كان مغلقا هندسيا عندما تولت الوزارة وإجمالي ما تم تطويره وتحديثه وصيانته 3823 مسجدا بتكلفة 3 مليارات و300 مليون جنيه وهناك نحو 2500 مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة أكثر من 2 مليار و200 مليون جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي ما أنفق على التحديث والتطوير والصيانة أكثر من 6 مليارات جنيه.

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