"من كفر الشيخ للقاهرة".. نهاية رحلة "دلفري البرشام" في كمين الساحل

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق بحوزته أقراص مخدرة بقصد الاتجار.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ حال استقلاله سيارة يعمل عليها كسائق وعثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.

بمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص غير معلوم لديه بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ بقصد توصيلها لأحد الأشخاص "محدد" نظير تحصله على مبلغ مالي، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال حضوره لاستلام المضبوطات وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحضوره لاستلام المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته قيمة شراء الأقراص المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.