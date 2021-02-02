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البرلمان العربي يدين قرار كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة

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البرلمان العربي يدين قرار كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة البرلمان العربي يدين قرار كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة

مصراوي Masrawy

04:22 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

القاهرة - أ ش أ

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وقرارها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وأكد العسومي- في بيان وزعه البرلمان العربي اليوم - أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أى أثر قانوني ويعتبر لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي، ولن يُغير شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي حكومة وبرلمان كوسوفو بالتراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.

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مصراوي Masrawy

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