"تقويم التعليم" توقع 18 عقد اعتماد برامجي مع جامعة الملك خالد

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ستمر على مدار عام كامل بعدد من الإجراءات

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" وجامعة الملك خالد اليوم، عقود اعتماد برامجي لثمانية عشر برنامجًا أكاديميًا بجامعة الملك خالد، وذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بمقر الجامعة في أبها.



وأوضح رئيس الهيئة أن هذه البرامج ستمر على مدار عام كامل -مدة التعاقد- بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدراسة التقويمية لها، حيث تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الدراسة ومتطلباتها، ومن ثم تسليم وثائق البرنامج من قبل الجامعة، ليقوم مركز اعتماد بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها، تمهيدًا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر لأداء هذه البرامج، ويعد أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقًا سياسات ومعايير الاعتماد لهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.



وأكد أهمية تقدم المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي بوصفه الخطوة الأولى نحو ضمان الجودة والتطوير المستمر وصولًا إلى التميز والتنافسية الوطنية والدولية، وبما يسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.



وأوضحت الهيئة أن الجامعة تقدمت بالتعاقد على اعتماد عدد من برامج البكالوريوس وهي: برامج بكالوريوس تقنية الأسنان، وبكالوريوس العلوم في الكيمياء، وبكالوريوس العلوم في الفيزياء، وبكالوريوس العلوم في الأحياء، وبكالوريوس العلوم في الرياضيات، وعدد من برامج الماجستير وهي: ماجستير الإدارة والإشراف التربوي، ماجستير أصول الفقه، وماجستير الفقه، وماجستير القرآن وعلومه، وماجستير السنة وعلومها، وماجستير الأنظمة، وماجستير العقيدة في المذاهب المعاصرة، وماجستير العلوم في الكيمياء، وماجستير العلوم في الفيزياء، وماجستير العلوم في الأحياء، وماجستير العلوم في الرياضيات، إضافة إلى برامج الدكتوراه لكل من دكتوراه المناهج وطرق تدريس العلوم، ودكتوراه المناهج وطرق التدريس العامة.



وأضافت أنه بتوقيع هذه العقود، بدأت جامعة الملك خالد المرحلة الأولى من إجراءات الاعتماد تمهيدًا لاستكمال المراحل التالية، متضمنة مراجعة الوثائق وإجراء الزيارة الميدانية، وصدور قرار الاعتماد بناءً على مستوى أداء البرامج الخاضعة للتقويم في ضوء معايير الاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس ومعايير اعتماد برامج الدراسات العليا لتلك البرامج، وانتهاءً بإعلان النتائج.



وأشارت الهيئة إلى أن جامعة الملك خالد تدخل في سباق لقائمة أكثر الجامعات الحكومية سعيًا للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني من الهيئة، حيث تعد جامعة الملك خالد ثاني جامعة حكومية في المملكة بعدد البرامج المتقدمة إلى الهيئة للحصول على الاعتماد الوطني، بعد جامعة الملك سعود التي وصل عدد برامج الاعتماد الموقعة معها إلى ( 82 ) برنامجًا، تليها جامعة الملك خالد (39) برنامجًا، وجامعة القصيم (35) برنامجًا، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (24) برنامجًا, وجامعة الملك عبدالعزيز (24) برنامجًا، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (20) برنامجًا.