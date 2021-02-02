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محافظ بني سويف يتفقد مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بسنور

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محافظ بني سويف يتفقد مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بسنور محافظ بني سويف يتفقد مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بسنور

مصراوي Masrawy

04:21 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مدفن النفايات الصحي بسنور في مدينة بني سويف شرق النيل، والذي يجري تنفيذه ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتي تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة ومتابعة تطوير وتأهيل مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة.

واستمع المحافظ لشرح عن مكونات المدفن المقام على مساحة إجمالية أكثر 20 فدانًا، تضم خلية واحدة على مساحة 5 أفدنة بسعة 100 ألف طن قمامة، وتبلغ مساحة الخلية من القاع 5 آلاف متر مسطح، و12 ألف متر مسطح مساحتها من الأعلى، وبعمق يزيد عن 6 أمتار، وبحيرة تبخير بمساحة 315 متر من القاع و1100 علوي، بجانب بعض الملحقات والمكونات الأخرى، والتي تشمل خزان وقود، ومغسلة، ومبنى للتحكم في الميزان.

وتابع المحافظ نسبة التنفيذ في المدفن والتي بلغت 81% من الأعمال المنفذة، كما تفقد مشروع محطة ناصر الوسيطة المجمعة بطاقة استيعابية 300 طن/يوم، والتي جرى إنشاؤها في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة للعام المالي الماضي.

وتعرف المحافظ على مكونات المحطة المقامة على مساحة 1950 م2، وتضم بوابات خروج ودخول ورامبات، ويحيطها سور خرساني مبطن بارتفاع 1.6م، ورصيف تفريغ بمساحة 768 م، وميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن.

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