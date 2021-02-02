بالصور.. إنشاء طريق داخلي لربط رأس سدر بقرية أبوصويرة

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جنوب سينا- رضا السيد:

أكد علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جرى البدء في أعمال إنشاء طريق داخلي يربط بين المدينة وقرية أبوصويرة، للحد من الحوادث التي تقع على الطريق الدولي القديم المار بنطاق المدينة.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد الطريق، تمهيدًا لرصفه وإنارته وتركيب علامات مرورية به، بالتوازي مع إنشاء طريق يربط المدينة بمنطقة السادات، مرورًا بحي الستميات، وتطوير طرق تقسيم حي الزيتون السياحي، وتجميل منطقة السوق التجاري بالكامل بشكل يتناسب مع المظهر الحضاري للمدينة كونها أحد أهم الوجهات السياحية بجنوب سينا.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال تفقد رئيس مدينة رأس سدر، والمهندسين الفنيين أعمال تسوية وتمهيد الطريق الرابط بين المدينة و قرية أبوصويرة.

وأوضح رئيس المدينة أنه يجري رفع كفاءة طريق القرى السياحية والفنادق بالمدينة، باعتمادات مالية تقدر بـ 47 مليون جنيه.