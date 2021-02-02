ضبط 6 أطنان مخللات فاسدة في حملة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، كمية من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وملح مجهول المصدر بإجمالي وزن 6.5 أطنان داخل مصنع مخالف للاشتراطات بمنطقة أبيس وسط المحافظة.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة التجارة الداخلية نفذت حملة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، للمرور على مصانع المواد الغذائية والأسواق بهدف حماية المواطنين من التدليس والغش التجاري.

وأضاف سعد الله، اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط المصنع المشار إليه وعثر بداخله على 5 أطنان و 595 كيلو جرام مخلل متنوع بها شوائب وفطريات، بالإضافة إلى طن ملح خشن مجهول المصدر، و 100 عبوة كبيرة الحجم مخللات بدون بيانات أو تاريخ صلاحية.