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وزير الأوقاف من البرلمان.. نحتاج تشريعا جديدا لضبط أصول الوقف

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وزير الأوقاف من البرلمان.. نحتاج تشريعا جديدا لضبط أصول الوقف وزير الأوقاف من البرلمان.. نحتاج تشريعا جديدا لضبط أصول الوقف

مصراوي Masrawy

04:04 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

طالب محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب بإصدار تشريع ضبط أموال وأصول الوقف، مشيرا خلال الجلسة العامة للتعقيب على تساؤلات النواب، إلى أنه تم تسليم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضبط شئون الوقف.

وأضاف: المشكلة تكمن في قانون الإيجارات القديمة، خاصة وأن هناك بعض العقارات تصل قيمة العقار الواحد ما بين 700 مليون إلى 800 مليون جنيه والقيمة الإيجارية للشقة ما بين 8 و6 و3 جنيهات، وبالتالي جزء كبير من الأصول مهدر.

وقال وزير الأوقاف، إن التعديل التشريعي يحقق شروط الواقفين، مستدركا: الواحد يسكن في شقة قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع 6 جنيهات في الشهر.​

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