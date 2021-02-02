أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أهالي عفيف يطالبون "البنك العربي" بإعادة النظر في قرار إغلاق فرعهم الوحيد

Print
أهالي عفيف يطالبون "البنك العربي" بإعادة النظر في قرار إغلاق فرعهم الوحيد أهالي عفيف يطالبون "البنك العربي" بإعادة النظر في قرار إغلاق فرعهم الوحيد
رجل أعمال: كان يخدم 8 آلاف عميل وأنا سأتبرع لهم بمقر

أهالي عفيف يطالبون

طالب رجال أعمال وعدد من الأهالي في محافظة عفيف، إدارة البنك العربي الوطني إعادة النظر في قرارها بإغلاق الفرع الوحيد بالمحافظة، وحرمانهم والمحافظة من خدماته.

وقال لـ"سبق" رجل الأعمال عبدالعزيز البيز، إن فرع البنك العربي في عفيف ظلت خدماته ممتدة بالمحافظة منذ ثلاثين عاماً حتى جاء القرار الأخير الذي حمّل عملاءه مشقات السفر لمئات الكيلو مترات لإنهاء إجراءاتهم البنكية، وأصغرها تجديد بطاقة الصراف.

وأضاف البيز بأنه على أتم الاستعداد عبر "سبق" بالتبرع لموقع الفرع حين موافقة إدارة البنك على إعادته للمحافظة، وذلك لمدة زمنية يتفق عليها، مطالباً الإدارة بالعمل على إعادة افتتاحه، حيث إنه يقدم خدماته لأكثر من 8 آلاف عميل كانوا مستفيدين من خدماته، بالإضافة لعشرات الأشخاص من رجال الأعمال بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

شبكة عيون الإخبارية