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وكيل "دفاع البرلمان" يطالب وزير الأوقاف بالعدالة بين خطباء المكافأة والمعينين

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وكيل "دفاع البرلمان" يطالب وزير الأوقاف بالعدالة بين خطباء المكافأة والمعينين وكيل "دفاع البرلمان" يطالب وزير الأوقاف بالعدالة بين خطباء المكافأة والمعينين

مصراوي Masrawy

03:57 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن وزارة الأوقاف نجحت في تجديد الخطاب الديني وتخصيص الوقف في خدمة المجتمع المدني، وتحسين أجور الأئمة ومحاربة الفكر المتطرف.

وأكد العوضي، خلال تعليقه على بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، أن لديه 4 ملاحظات؛ هي الإعانة التي كانت تصرف للمساجد المبنية بجهود أهلية من صندوق إعمار المساجد، وتوقفت منذ عام، مطالبًا بسرعة صرفها وزيادة القيمة من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وتابع النائب: هيئة الأوقاف تؤجر الأراضي الزراعية بقيمة مرتفعة؛ حيث تصل القيمة الإيجارية إلى 6 آلاف جنيه في أرض الأهالي، بينما بلغت في الأوقاف 8 آلاف جينه، مطالبًا بإعادة النظر في موضوع الإيجار؛ حتى يتناسب مع القيمة الحالية.

وأوضح العوضي أن الأئمة وخطباء المكافأة يبلغ عددهم 60 ألفًا، يتقاضون مكافآت تبلغ قيمتها 67 مليون جنيه، والأئمة المعينين عددهم 40 ألفًا يحصلون على 750 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى أنه لا يوجد عدل، ويجب تحقيق العدالة والمساواة في موضوع المكافأة.

وأشار النائب إلى أن هناك أرضًا مساحتها 23 فدانًا كانت ملك الإصلاح الزراعي الذي قام بتمليكها، وعندما تم تعديل القانون انتقلت التبعية إلى هيئة الوقف؛ ولكن يوجد نزاع مع هيئة الأوقاف حتى الآن.

واستطرد العوضي: "اللجنة التي تشكلت حاولت حل تلك الإشكالية ولكنها لم تتوصل إلى شيء؛ نظرًا لتعنت مسؤولي الأوقاف"، متسائلًا: "كيف يقنن الناس أوضاعهم؟!".

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