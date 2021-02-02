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برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه

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برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه

مصراوي Masrawy

03:55 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
تقدم النائب الدكتور فريد البياضي، عضو الأمانة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشان إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس نيباه، والخطوات التي نفذتها الصحة للحيولة دون دخول الفيروس إلى البلاد.
وأضاف النائب في تصريح للمحريين البرلمانيين، أن الأخبار المتداولة مؤخرا عن وجود فيروس نيباه وانتشاره في دولة الصين، يجعلنا نتساءل عن إجراءت وزارة الصحة تجاه هذا الظهور الجديد لحالات من الڤيروس الذي ظهر منذ أكثر من ٢٠ عاما، في ظل عدم وجود أي علاج أو لقاح لمنع انتشاره، وأن الفيروس الجديد أقوى من كورونا ويسجل نسب وفاة مرتفعة بين المصابين وصلت إلى 75 %.
وأشار فريد، إلى أن التقارير المنشورة بوسائل الإعلام المختلفة تذكرنا ببداية انتشار والذي تحول إلى جائحة في غضون أشهر قليلة، ما يدفعنا للاستعداد لما هو أصعب من كوفيد 19.
وأوضح عضو اللجنة العامة، أن فيروس نيباه يعتبر مرضا معديا ناشئا يسبب قلقا كبيرا للعالم أجمع، حيث تظهر الأعراض بعد حدوث الإصابة بفترة تتراوح بين 4 إلى 14 يوما، كما تصل فترة حضانة الفيروس إلى 45 يوما، وذلك وفقا لما تناولته وسائل الأعلام الأجنبية، بأنه فيروس نادر وينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، مما قد يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا بجانب أعراض تنفسية وتشنجات وغيبوبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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