أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري "جمعة الغضب"

Print
تأجيل محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري "جمعة الغضب" تأجيل محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري "جمعة الغضب"

مصراوي Masrawy

03:50 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، لجلسة 23 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود.

وأفادت المحكمة أنها عدلت قيد ووصف القضية بأنها ضرب أفضى للموت ولي قتلا عمدا أو شروعا في قتل المجني عليهم، قائلة إنها لا تساير النيابة العامة فيما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل.

كانت النيابة العامة اتهمت 8 ضباط و3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل متظاهرين وإصابة آخرين في أثناء أحداث جمعة الغضب في 28، 29 يناير 2011.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية