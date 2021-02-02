★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، رفضه التدخل الأجنبي في شئون مصر تحت زعم مراقبة حقوق الإنسان، معتبرا أن فكرة التدخل في شؤون الغير ضد حقوق الإنسان.

وبحسب بيان "الاتحاد" اليوم، قال البدوي، إن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي لمصر، مشددا على أن المزاعم التي يسعى الكونجرس الأمريكي الترويج لها خلال هذه الأيام، من أجل فرض الوصاية على مصر هي مزاعم واهية وليست صحيحة.

وأضاف البدوي، أن الملايين من عمال مصر تعلموا الدرس جيدا من تلك الأفكار التي سمموا بها عقول الشباب في عام ٢٠١١ وما قبلها وبالتحديد في حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، باسم حقوق الإنسان وكانت النتيجة تخريب وتفجير الدول العربية من الداخل.

وقال البدوي، لأعضاء الكونجرس الأمريكي اهتموا بالدفاع عن حقوق الإنسان داخل المجتمع الأمريكي قبل أن تدافعوا عن هذه الحقوق في بلدان أخرى، فلدينا الكثير من الأدلة والبراهين على انتهاكاتها لديكم.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه في مجال تفتيش العمل، أجرت المديرية تفتيشا على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة.