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هل تأثر الطريق الدائري بالبرج المحترق؟ مصدر يجيب

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هل تأثر الطريق الدائري بالبرج المحترق؟ مصدر يجيب هل تأثر الطريق الدائري بالبرج المحترق؟ مصدر يجيب

مصراوي Masrawy

03:40 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بمحافظة الجيزة، إن تقرير اللجنة الفنية التي شكلها المحافظ من كلية الهندسة جامعة القاهرة لفحص تداعيات حريق عقار الدائري، أكد عدم وجود خطورة على الطريق الدائري من انهيار العقار وأنه لا يوجد آى ميل في العقار حتى الآن.

وكشف المصادر بمحافظة الجيزة، أن المحافظة رفضت طلب التصالح الخاص بعقار الدائري المحترق، نظرا لمخالفته شروط التصالح على البناء المخالف وبنائه على خطوط التنظيم.

وقالت المصادر، إن العقار مخالف وصادر بحقه قرار إزالة وتقدم مالكه بطلب للتصالح في مخالفات البناء في شهر فبراير 2020 وتم دفع جدية التصالح البالغة 25% من قيمة التصالح لكن لم ينطبق عليه شرط التصالح هو البعد عن خطوط التنظيم.

كشفت المصادر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر إحالة موظفين ومهندسين وفنيين بحي كرادسة التابع له عقار الدائري، الذي اشتعلت فيه النيران منذ يومين، إلى التحقيق.

وبحسب المصادر لمصراوي: القرار جاء لمعرفة كواليس تشييد العقار المخالف، وأنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وغلق 3 عقارات أخرى حفاظا على سلامة المواطنين.

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