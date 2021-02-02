غزيرة.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة على القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في نطاق القاهرة الكبرى، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن بعض المناطق في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تشهد يوم الخميس، أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح على بعض المناطق أيضا.

وأشارت الهيئة، إلى أن يوم الجمعة، يشهد أيضا أمطار متوسطة تكون غزية، مع نشاط رياح على بعض مناطق من (القاهرة والجيزة والقليوبية).

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.​