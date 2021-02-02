برلماني لوزير الأوقاف: كيف ننقذ المواطنين من المشايخ المتطرفين ناقصي المعلومة؟

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجه النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "نفسي أشوف خطيب مسجد يلقي خطبة عن زواج القاصرات أو عن الشريعة الإسلامية؛ لتوعية الناس بالفكر المتشدد والمتطرف".

وتساءل عصام: كيف ننقذ المواطنين من المشايخ المتطرفين ناقصي المعلومة والدراسة؟ مشددًا على ضرورة قيام وزارة الأوقاف بعمل حوار فكري بين المثقفين وشيوخ الأوقاف؛ لتنوع الثقافات.

وانتقد النائب بعثات الأوقاف إلى الخارج، قائلًا: "هذه البعثات يسافر إليها أسماء معينة من قيادات الأوقاف وليس خطباء المساجد وخطباء الجمعة الذين يقومون بتوعية المواطنين ويوجهون رسالتهم على أكمل وجه إلى المواطن؛ حتى نجد مشايخ مثل محمد عبده.

وتساءل النائب أيضًا عن أصول وزارة الأوقاف التي تعد بملايين بل بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أنها بحاجة إلى هيئة استثمارية بعيدًا عن وزارة الأوقاف، لم نرَ استثمارًا حقيقيًّا في أراضي الأوقاف كي تدر ربحًا تصرف منه على المساجد وصيانة المؤسسات.