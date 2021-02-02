رئيس مدينة الداخلة يتفقد مشروعات بشرق العوينات في الوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أجرى الدكتور نبيل حنفي رئيس مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بشرق العوينات للاطمئنان على سير العمل.

بدأت الجولة بتفقد أول فندق بشرق العوينات والذي جرى تصميمه على الطراز البيئي لخدمة المستثمرين والزوار بالمنطقة، وتوفير مقر إقامة مناسب لهم، وأشاد رئيس المدينة بالمستوى الإنشائي والخدمي بالفندق الذي يضم 16 غرفة وقاعة اجتماعات ومطعم وكافتيريا ومسطحات خضراء.

كما تفقد رئيس الداخلة، نقطة إطفاء شرق العوينات للتأكد من جاهزيتها في حالة حدوث حرائق، وكذا تفقد الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل، ومخبز القرية.

كما التقى "حنفي"، بعدد من المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العين بشرق العوينات للاستماع الى مشاكلهم وحلها، وكذلك تفقد عدد من شركات الاستثمار الزراعي للوقوف على مدى الجدية في التنفيذ.