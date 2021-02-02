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المشدد 6 أعوام لمتهم بحيازة هيروين في الشرقية

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المشدد 6 أعوام لمتهم بحيازة هيروين في الشرقية المشدد 6 أعوام لمتهم بحيازة هيروين في الشرقية

مصراوي Masrawy

03:26 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وأحمد سمير سليم، بمعاقبة عامل زراعي بالسجن 6 أعوام، وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ في اتهامه بحيازته مخدر الهيروين، وسنة سجن عن التهمة الثانية، وهي حيازة سلاح.

البداية ترجع للقضية رقم 5167 لسنة ،2020 جنايات مركز شرطة كفر صقر، بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارًا بضبط "محمد.م.ا" 35 عامًا، عامل زراعى، مقيم دائرة كفر صقر، أثناء قيادته السيارة رقم "ر ط ع 1897، وعثر داخل السيارة على بندقية خرطوش، و4 لفافات من مسحوق الهيروين.

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