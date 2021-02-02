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مؤشر" سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 8618.57 نقطة

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مؤشر" سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 8618.57 نقطة مؤشر" سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 8618.57 نقطة
بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 29.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8618.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، وحلواني إخوان، والبحر الأحمر، والمتحدة للتأمين، وصادرات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: جازادكو، وملاذ للتأمين، ووقت اللياقة، وإسمنت العربية، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.43%.

وكانت أسهم شركات: المصافي، وكيان السعودية، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، وأبو معطي، والفخارية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي "نمو"، اليوم، منخفضاً 167.25 نقطة ليقفل عند مستوى 25067.24 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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