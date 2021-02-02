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المشدد 7 أعوام لمتهم باستعراض القوة وإتلاف مسكن في كفر الشيخ

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المشدد 7 أعوام لمتهم باستعراض القوة وإتلاف مسكن في كفر الشيخ المشدد 7 أعوام لمتهم باستعراض القوة وإتلاف مسكن في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:26 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بمعاقبة مزارع، بالسجن المشدد 7 أعوام، وغرامة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باستعراض القوة، والتلويح بالعنف بمدينة الرياض.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، في أحداث القضية رقم 2681 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2182 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ
وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "عماد.م.م.ا"، 47 عامًا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 26 سبتمبر 2020، استعرض القوة، ولوح بالعنف، والتهديد ضد المجني عليه "أحمد.ع.م.م"، بقصد ترويعه، وتخويفه، وإلحاق الأذى به، والإضرار بممتلكاته، وسلب ماله.
ووجهت النيابة للمتهم تهمًا بإحراز سلاحًا ناريًا مششخنا "بندقية نصف آلية"، وطلقات نارية تستخدم في السلاح الناري المضبوط، كما أتلف عمدًا منقولات خاصة داخل مسكن المجني عليه المذكور، وترتب عليه ضررًا ماديًا.

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