أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جازان وتبوك أقل المناطق في عدد حالات كورونا اليومية.. والرياض تعتلي القائمة بـ131

Print
جازان وتبوك أقل المناطق في عدد حالات كورونا اليومية.. والرياض تعتلي القائمة بـ131 جازان وتبوك أقل المناطق في عدد حالات كورونا اليومية.. والرياض تعتلي القائمة بـ131
بحسب التقرير اليومي لمستجدات الفيروس بالمملكة

جازان وتبوك أقل المناطق في عدد حالات كورونا اليومية.. والرياض تعتلي القائمة بـ131

سجّلت المملكة العربية اليوم 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 271 حالة تماثلت للشفاء وأربع حالات وفاة؛ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لمستجدات الجديد، سجلت منطقة الرياض 131 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بـ61 حالة، ثم مكة المكرمة بـ38 حالة.

فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 16 حالة، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 10 حالات ومنطقة الجوف 9 حالات، ثم عسير بـ8 حالات.

وشهدت كل من منطقة القصيم ونجران 7 إصابات جديدة لكل منهما، بينما سجلت منطقة حائل 4 حالات.

وكانتا منطقتا تبوك وجازان الأقل بين مناطق المملكة في تسجيل الحالات، حيث سجلتا 3 إصابات بالفيروس لكل منهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية