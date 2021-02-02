أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شرطة برلين تفض حفل زفاف وترش الضيوف برذاذ الفلفل

Print
شرطة برلين تفض حفل زفاف وترش الضيوف برذاذ الفلفل شرطة برلين تفض حفل زفاف وترش الضيوف برذاذ الفلفل

مصراوي Masrawy

03:04 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):
فضت الشرطة الألمانية حفل زفاف أقيم في أحد المنازل في العاصمة برلين لانتهاكه قواعد مكافحة .
وأعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء أن رجال الشرطة اضطروا لاستخدام رذاذ الفلفل لفض الزفاف.
وقالت الشرطة في بيان إن عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 53 عاما تم القبض عليهم وهم يحتفلون في شقة في حي شونبرج مساء أمس الاثنين.
وبحسب البيانات، رفض المحتفلون تنفيذ أوامر الشرطة، ما دفع الشرطة إلى رشهم برذاذ الفلفل. وأصيب ستة ضيوف بإصابات طفيفة وتلقوا العلاج الطبي في مكان الحادث.
وتم نقل امرأة رفضت مساعدة المسعفين لها إلى المستشفى.
وأصيب ستة من رجال الشرطة بإصابات طفيفة لكنهم تمكنوا من مواصلة العمل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية