تطوير القرى.. محافظ الجيزة: نبدأ بـ42 قرية بمراكز الصف وأطفيح

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، دخول 42 قرية بمراكز ومدن الصف وأطفيح حيز التطوير في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية وهي المبادرة التي تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إدارياً على مستوى محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأضاف راشد، أن محافظة الجيزة لها نصيب كبير من مبادرة تطوير قرى الريف المصري حيث يبلغ عدد القرى بالمرحلة الأولى 22 قرية بمركز أطفيح و20 قرية بمركز الصف وسيتبع ذلك عدداً من القرى الأخرى بمراكز المحافظة بالمراحل المقبلة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال مؤتمر تم تدشينه بمدرسة الشهيد إسلام عبد الله الإعدادية بنين بقرية الفهميين بمركز الصف لإطلاق اشارة البدء في فعاليات التطوير للقرى والذي شهد حضور عدداً من قيادات القوات المسلحة ونائبي محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي مركزي الصف وأطفيح.

وأكد المحافظ، أن أعمال الإشراف والتخطيط والتنفيذ لكافة المشروعات التي تضمها المبادرة ستتم تحت إشراف من المنطقة المركزية العسكرية الأمر الذي يدعو للاطمئنان بأن الأعمال سوف تنتهي بجودة عالية ووفقا للتوقيتات المحددة وبتأمين كامل من وزارة الداخلية ممثلة في قطاع أمن الجيزة.

وأضاف المحافظ، أنه تم حصر احتياجات القرى المدرجة بالمشروع من خلال لجنة تم تشكيلها مسبقاً برئاسة نائب المحافظ للمراكز والمدن والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية للتخطيط المحلي بالمحافظة وذلك لتوصيف الوضع الراهن في كافة القطاعات التنموية بقرى الصف وأطفيح ورصد احتياجاتهم لدعمها بخدمات أفضل لإحداث تطوير شامل بهما والوصول إلى خطة تنمية متكاملة.

وتابع: بالإضافة إلى أنه تم إعداد خرائط توضيحية ومعلومات دقيقة بحصر أعداد السكان وشبكات المرافق المتواجدة وقطع الأراضي الفضاء بالمراكز المشار إليها وجهات الولاية لها كإجراء استباقي في حال الاحتياج لإنشاء منشآت خدمية للمواطنين بإحدى القرى.

وأشار إلى أن الأعمال لن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها، بل ستشمل كافة مناحي التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وشهد اللقاء حوار مجتمعي مع أهالي مركزي الصف وأطفيح للاستماع إلى المشاكل التي تعاني منها المراكز والقرى وطرح مقترحات في أعمال التطوير لمراعاتها أثناء التنفيذ.

وعقب اللقاء حرص المحافظ ومرافقوه على تفقد القرية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامتها بدلاً من المساكن المنهارة لمواطني قرية الديسمى بالصف والجاري إنشاؤها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.