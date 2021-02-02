قرار جديد من محافظة الجيزة بشأن برج الدائري المحترق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر مطلعة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر إحالة موظفين ومهندسين وفنيين بحي كرادسة التابع له برج الدائري، الذي اشتعلت فيه النيران منذ يومين، إلى التحقيق.

وبحسب المصادر لمصراوي: القرار جاء لمعرفة كواليس تشييد البرج المخالف، وأنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وغلق 3 عقارات أخرى حفاظا على سلامة المواطنين.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد شكل لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرر البرج بالحريق وتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلى بذلك، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.

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