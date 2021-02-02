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إنشاء 8 أحواض بحيرات تهدئة بوادي سنور في بني سويف

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إنشاء 8 أحواض بحيرات تهدئة بوادي سنور في بني سويف إنشاء 8 أحواض بحيرات تهدئة بوادي سنور في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:04 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه سيجري إنشاء 8 بحيرات أحواض تهدئة وترسيب، و 8 سدود حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذها وزارة الري بتكلفة 285 مليون جنيه، لدعم قدرة مخر سيل سنور في التصدي لمياه السيول الموسمية.

وأوضح المحافظ أن بحيرات التخزين تتجمع بها المياه المتدفقة ما يساهم في تهدئة اندفاع سريانها لدعم قدرة مخر السيل على احتوائها، والحفاظ على أعمال تطوير المخر من تكاسي، وتدبيش وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، بجانب أنها تدعم إمكانية إعادة استخدام 50% من كميات المياه المتدفقة في موسم السيول والأمطار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لسير العمل في مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور شرق النيل مركز بني سويف، بحضور عدد من التنفيذيين المعنيين.

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، والتي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومترات.

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