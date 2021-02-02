مصدر: إلغاء التحفظ على أموال إبراهيم نافع وأسرته

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أكد مصدر مُطلع أن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أخطر البنك المركزي بإلغاء قرار التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق إبراهيم نافع (متوفى) وزوجته نجليه.

وكان محكمة جنايات جنوب القاهرة أيدت في 30 يناير 2013 قرار الكسب غير المشروع بمنع إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق، وزوجته، ونجليه من التصرف في أموالهم.

واتهم جهاز الكسب غير المشروع "نافع" باستغلال وظيفته في الحصول على كسب غير مشروع، والتربح من المال العام بغير حق، وتحقيق ثروات طائلة بما لايتناسب مع موارده ومصادر دخله المشروعة.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن القرار جاء بعد صدور حكم من مستأنف التهرب الضريبي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي لوفاته والتي اتهم فيها أنه خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الأهرام الصحفية "، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتى تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق، مبلغ 8,403,639 جنيها " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف، وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.

ويُحاكم "نافع" أيضًا بقضية "هدايا الأهرام" المؤجلة لدور إبريل المقبل، ومن المقرر قانون أن يصدر حُكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته.