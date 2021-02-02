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خريطة بإمكانيات محافظة شمال سيناء لمواجهة الأزمات والكوارث

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خريطة بإمكانيات محافظة شمال سيناء لمواجهة الأزمات والكوارث خريطة بإمكانيات محافظة شمال سيناء لمواجهة الأزمات والكوارث

مصراوي Masrawy

02:56 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:
أعلن العميد أسامة العندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وضع خريطة بإمكانيات المحافظة المتاحة لمواجهة الأزمات والكوارث، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مديري إدارات الأزمات ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية، ومركز شبكات المرافق وأملاك الدولة وعدد من الإدارات المعنية، على استخدام البيانات المتاحة بالخريطة إدارة أي أزمة حال حدوثها.
وأشار الغندور، إلى أن الخريطة تحتوي على معلومات وبيانات كاملة عن محافظة شمال سيناء، "عدد السكان، المساحة، الموقع، الحدود الإدارية، والسواحل، والطبيعة الجغرافية، والسكانية"، بجانب الإمكانات المتاحة لمواجهة الأزمات في مختلف الجهات والمصالح الحكومية.
ووجه الغندور، بتحديد الأماكن الحيوية كالاذاعة والإرسال التلفزيوني ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والحريق ومراكز الشباب والمدارس المخصصة كأماكن للإيواء خلال الأزمات وغيرها.

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