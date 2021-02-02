وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

توفي الشيخ محمد حمزة وكيل وزارة الأوقاف السابق بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال تلقي العلاج بحجز مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.

ونعت مديرية أوقاف القليوبية الفقيد في بيان جاء فيه: "تنعى مديرية أوقاف القليوبية علمًا من أعلام الدعوة، وركنا من أركان المؤسسة الدعوية بمحافظة القليوبية، وأحد القادة الذين أسسوا بنيان أوقاف القليوبية عبر تاريخها، فضيلة الشيخ محمد حمزة وكيل مديرية أوقاف القليوبية سابقًا ومدير أوقاف الشرقية، وهي آخر الوظائف التي شغلها قبل بلوغه سن المعاش".

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية: "الفقيد كان بمثابة الوالد لكل الأئمة موجهًا ومرشدًا وداعيًا لكل خير وبذل الجهد في سبيل الدعوة إلى الله، وندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".