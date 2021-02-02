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محافظ كفر الشيخ: فرص عمل للشباب عن طريق محو الأمية

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محافظ كفر الشيخ: فرص عمل للشباب عن طريق محو الأمية محافظ كفر الشيخ: فرص عمل للشباب عن طريق محو الأمية

مصراوي Masrawy

02:40 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توفير فرص عمل للشباب، عن طريق مشروع محو الأمية لتعليم الكبار.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحو الأمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد في المراكز، والوحدات القروية، فصل أو فصلين، لتعليم الكبار لتقريب المسافة بين المدرب، والمتدرب.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم سبل الدعم، لتكثيف الجهود، لرفع معدلات محو الأمية، وتنفيذ برامج الهيئة بالتوسع في فتح فصول محو الأمية، ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز.

وأكد الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحو الأمية، أن القيادة السياسية تهتم بقضية محو الأمية، ووجهت بالتواجد في المحافظات، التي تزيد فيها الأمية وخاصة القرى الأكثر فقرًا.

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