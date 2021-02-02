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تحذير إسرائيلي: إيران تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاج "مواد السلاح النووي"

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تحذير إسرائيلي: إيران تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاج "مواد السلاح النووي" تحذير إسرائيلي: إيران تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاج "مواد السلاح النووي"

مصراوي Masrawy

02:53 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

طهران- (بي بي سي):

حذرت إسرائيل من إيران تحتاج إلى نحو 6 أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد اللازمة لصنع سلاح نووي.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن السياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس أضرت بشدة ببرنامج طهران النووي، غير أن فريق الرئيس بايدن أشار إلى أن استراتيجية ترامب قد فشلت، مرجحا أن تكون إيران على بعد أسابيع فقط من امتلاك ما تحتاجه لتطوير قنبلة نووية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي كبحت بموجبه إيران برنامجها النووي.

وردا على ذلك، استأنفت طهران أنشطتها النووية، مشددة على أن برنامجها سلمي تماما.

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