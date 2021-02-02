أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"أنا الي هعدي الأول".. سر مقتل شاب على يد سائق توك توك بالبدرشين

Print
"أنا الي هعدي الأول".. سر مقتل شاب على يد سائق توك توك بالبدرشين "أنا الي هعدي الأول".. سر مقتل شاب على يد سائق توك توك بالبدرشين

مصراوي Masrawy

02:30 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل شاب على يد آخر بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

وتبين أنه أثناء استقلال الضحية لسيارة وقعت مشادة كلامية بينه وبين سائق مركبة "توك توك"؛ بسبب خلاف على أولوية المرور.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر على إثرها السائق سلاحا أبيض "مطواة" وسدد بها طعنات نافذة للشاب نُقل على إثرها لقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

حينها، تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم البدرشين إشارة من شرطة النجدة باستقبال مستشفى جثة شاب بها آثار طعنات بالجسم.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش الفرقة، كشفت تفاصيل الجريمة. وتمكن الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب أحمد فايز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية