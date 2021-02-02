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وكيل البرلمان يطالب وزير الأوقاف بإعادة استثمار أموال الوقف

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وكيل البرلمان يطالب وزير الأوقاف بإعادة استثمار أموال الوقف وكيل البرلمان يطالب وزير الأوقاف بإعادة استثمار أموال الوقف

مصراوي Masrawy

02:37 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزير الأوقاف على الدور الذي يقوم به، فضلا عن البرامج التثقيفية والتي توضح سماحة الدين.

جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة للبرلمان، متسائلا عن تطور أرقام الأوقاف، وما هي سياسات الوزارة لتنمية برامج الوقف؟.

وأشار إلى أن أموال الوقف تصل إلى تريليون و37 مليار جنيه، إلا أن عائد هذه الأموال ما زال متواضعا، قائلا: لم أر مبادرات جديدة تناسب العصر.

وطالب محمد أبو العينين، بأهمية إعادة استثمار أموال الوقف، مستشهدا بإقامة جامعة بوقف إسلامي، موضحا أن هذه الجامعة ستكون قيمة مضافة لهذه الأموال.

وأشار أبو العينين، إلى أن أموال الوقف يجب أن يعاد تقييمها ويعاد استثمارها مرة أخرى وتقسيمه على الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن هناك أراضي وأصول كثيرة موجودة في جميع أنحاء .

وطالب وكيل مجلس النواب، بأهمية فتح أبواب مساجد آل البيت وعمل تسويق لها، لما لها من دور كبير في دعم الأوقاف المصرية.

وقال أبو العينين: لا مانع من تجديد الكنائس أنا كمسلم مش شايف مشكلة إن المسلم يجدد كنيسة أو مسيحي يجدد مسجد.

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