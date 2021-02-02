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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أكد فليكس تشيسكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل.

وأكد "فليكس تشيسكيدي"، أنه أحاط الرئيس السيسي علمًا باستقباله مؤخرًا في كينشاسا لرئيسة إثيوبيا ووزيري الخارجية والري السودانيين، كل على حدة، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة، وأكد على موقفه وهو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، ببحث الأمر حتى لا تشهد (هذه الدول الشقيقة) تصاعدًا في التوتر.

وأشار إلى أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادى التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسي، وعبر رئيس الكونغو عن تفاؤله بالوصول إلى حل للدول الثلاث لنستمر في التعايش السلمي.