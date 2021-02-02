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رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإعلام مشروع رقمنة الإعلام

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رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإعلام مشروع رقمنة الإعلام رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإعلام مشروع رقمنة الإعلام

مصراوي Masrawy

02:29 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية دور الاعلام في توضيح مشروع تنمية وتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية أن يكون دور الإعلام في هذا المشروع القومي راصدا للجهود المبذولة في هذا المشروع الضخم، وغير المسبوق، الذي سيوفر الحياة الكريمة لملايين المصريين من أهالينا سكان القرى.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الوزير حول تطورات مشروع رقمنة الإعلام المصري، الذى تم عرضه على رئيس الجمهورية منذ أسابيع.

كما تطرق الاجتماع لبحث نتائج اجتماعات مبادرة "الشخصية المصرية ٢٠٣٠" والتي عقدتها الوزارة خلال الشهور الماضية، بحضور عدد من الوزراء ، كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول أنسب طرق وتوقيتات طرح المبادرة.

وقام الوزير بشرح السياسة الإعلامية للدولة المصرية في ضوء التطورات العالمية الحالية.

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مصراوي Masrawy

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