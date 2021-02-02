600 ألف نسخة.. وزير الأوقاف يكشف لـ"لنواب" كيف واجهت الوزارة التطرف والتكفير

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عقد المواطنة هو الحل لبناء الدولة المصرية الحديثة، موضحًا أنه تم التعاون مع وزارة الثقافة لدعم الفكر المستنير.

لفت جمعة، خلال إلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى عقد الوزارة مؤتمرات دولية وإصدار كتب لمواجهة التكفير، مضيفًا: "تم بيع 600 ألف نسخة، بخلاف وجود الكتاب المرئي والمسموع والمكتوب، بالإضافة إلى ترجمة أكثر من 100 كتاب، وتوزَّع على المكاتب الدولية؛ بحيث تصل إلى مراكز صنع القرار في عدد من الدول".

وأكد وزير الأوقاف أن خطة الوزارة تتضمن إصدار سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة؛ لا سيما أن مجال الخطابة كان محل شكوى بأنها تقليدية ومكررة، ليتناول عددًا من الموضوعات التي تعالج قضايا العمل والفكر المتطرف والمرأة وغيرها؛ ومنها 100 خطبة صدرت بالفعل، وتم إلقاؤها في مساجد الجمهورية.

وعدَّد جمعة عناوين الخطب الـ100؛ ومنها أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع، من نظرة دينية، والحق مقابل الواجب، فضلًا عن مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، متابعًا: أكدنا خلالها أن كل من دخل بلدنا ضيفًا كان أو سائحًا أو مشاركًا في أعمال منتدى فقد أخذ عهد الله وأمانة بمجرد تأشيرة الدخول، إذ يجب احترامه والوفاء بكل حقوقه وإكرامه، لنظهر الوجة الحضاري لديننا وحضارتنا، وكذا مَن سافر بتأشيرة لبلد آخر فتعد كأنها عهد أمان عليه أيضًا بوجوب احترام قوانين هذا البلد الذي منحه التأشيرة.

وأضاف جمعة أنه تم تناول أيضًا الحديث عن الهجرة غير الشرعية، وقُلنا إن حرمة الدول كالبيوت لا تدخلها دون إذن السلطات الرسمية المخول لها ذلك؛ فلا تدخلها عبر جماعة أو تهريب، فضلًا عن الحديث عن القضية السكانية، وروح العمل الجماعي.

وأشار وزير الأوقاف إلى إصدار كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والرد عليها من واقع ما ينشرونه، فضلًا عن كتاب خطورة التكفير والفتوى دون علم، وبناء الشخصية، إلى جانب كتاب مهم جدًّا حول فلسفة الحرب والسلم والحكم، يفند أباطيل الجماعات المتطرفة.

ونوه جمعة بأنه تم إعادة كتابة السيرة النبوية الكاملة؛ لا سيما أن بعض الجماعات حاولت توظيف السيرة لصالحها وركزت على جانب واحد؛ حيث الغزوات، وكأنهم يريدون إرسال رسالة معينة؛ لكننا أوضحنا الجانب العظيم للرسول، وأوضحنا أن لفظ غزوة لم يرد في القرآن مرة واحدة، بل سميت "يوم"، والكتب القديمة وصفتها بأيام ملاقاة الرسول أعداءه، وبيَّنا أن الإسلام لم يكن قائمًا على الاعتداء؛ بل كانت حروبه دفاعية.

ولفت وزير الأوقاف إلى إصدار الوزارة كتابين مهمين في عمق المواطنة، فضلًا عن أول كتاب من نوعه يصدر بشأن حماية الكنائس في الإسلام، وأكدنا أن مَن مات منا دفاعًا عن الكنيسة كمَن مات دفاعًا عن الوطن.