على غرار الأسمرات وبشاير الخير.. 3 لجان لإدارة مشروعات حضارية بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021، اليوم الثلاثاء، بتشكيل عدد 3 لجان لإدارة الملف (إنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات)؛ حيث تم تشكيل اللجان الآتية:

1) لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية برئاسة السيد دكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء.

2) لجنة رئيسية لإدارة المشروع برئاسة السيد المهندس المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية- رئاسة مجلس الوزراء.

3) لجنة تقنين أوضاع التعامل مع ملكيات الأراضي برئاسة السيد اللواء أ.ح. مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وفي هذا الشأن تم عقد اجتماع موسع بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية اليوم الثلاثاء للجنة الرئيسية المشكلة برئاسة السيد المهندس المدير التنفيذي للصندوق وبحضور:

- رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني

- ممثلين عن وزارة التنمية المحلية

- ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

- سكرتيري عموم محافظات (القاهرة / القليوبية / دمياط / السويس / كفر الشيخ / الدقهلية / الشرقية / الغربية / المنوفية / قنا / المنيا / سوهاج / الفيوم / الأقصر).

- المركز القومي لبحوث السكان والبناء

- ممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء

وذلك لمراجعة التصميمات والمخططات المقترحة للمشروعات، ووضع خطة محكمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير جودة حياة للمواطنين من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى وتوفير كل الخدمات اللازمة للمعيشة وفرص العمل، وضمان حصول المواطن على حقه، كما تشرف اللجنة على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات، وتشكيل لجان الحصر والتسكين والتظلمات بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.