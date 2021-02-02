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الناس بتموت من المرض.. برلماني يطالب وزير الأوقاف بتخصيص أموال بناء المساجد للمستشفيات

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الناس بتموت من المرض.. برلماني يطالب وزير الأوقاف بتخصيص أموال بناء المساجد للمستشفيات الناس بتموت من المرض.. برلماني يطالب وزير الأوقاف بتخصيص أموال بناء المساجد للمستشفيات

مصراوي Masrawy

02:14 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن هيئة الأوقاف المصرية تعد عائقًا حقيقيًّا أمام التنمية في ، معقبًا: "القاهرة هي مدينة الألف مئذنة؛ ولكن الناس تحتاج الآن إلى بناء المستشفيات، وبالتالي محتاجينها تكون عاصمة الألف مستشفى".

وأضاف بدر، خلال تعليقه على بيان وزير الأوقاف حول أداء وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: لو جهود تجديد الخطاب الديني كانت حقيقية كانت قد أتت ثمارها، وكانت الأموال التي تنفق على المساجد تم تخصيصها لغرف العناية المركزة والمستشفيات؛ خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وتابع النائب: الناس بتموت من المرض والمساجد كثيرة، متسائلًا: هل سمعنا أئمة المساجد يتحدثون في صلب القضايا التي تهم الدولة المصرية؟ هذا لم يحدث.

وشن النائب هجومًا شديدًا على هيئة الأوقاف، قائلًا إنها تمثل عائقًا حقيقيًّا للتنمية في مصر وبناء الدولة المصرية، ولو كانت الناس شافت وزارة الأوقاف بتضرب مثلًا حقيقيًّا في التبرع بأراضيها كانت تبرعت لأمور كثيرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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