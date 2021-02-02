أمير نجران يوجّه بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة

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شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بتعليق جميع الفعاليات بالمنطقة، وشدد سموه على فرض العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضمّن توجيه أمير نجران بإلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها؛ ومن أبرزها: مهرجان الحمضيات والاستثمار الزراعي و‏مهرجان سواعد وطن ‏مهرجان شرورة التراثي و‏مهرجان سباق الهجن و‏معرض النحاتين و‏معرض الفن التشكيلي للمكفوفين "بارقة" و‏8 ندوات ومحاضرات إعلامية و‏بطولة جهات كرة القدم ومسيرة الدراجات النارية.

ويأتي توجيه الأمير تشديداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد