أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القصبي" يوجه بمراقبة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية لمنع "كورونا"

Print
"القصبي" يوجه بمراقبة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية لمنع "كورونا" "القصبي" يوجه بمراقبة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية لمنع "كورونا"
وزارة التجارة نفذت أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير الماضي

وجه وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمتابعة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

ونفذت وزارة التجارة خلال شهر يناير الماضي أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمناطق المملكة كافة لمراقبة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

وحررت أكثر من 1500 مخالفة تمثل 7% من إجمالي المنشآت التجارية التي شملتها الزيارات التفتيشية.

وتضبط الفرق الرقابية للوزارة مخالفات عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إلى جانب رصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

كما تتابع الوزارة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء في مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

شبكة عيون الإخبارية