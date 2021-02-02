أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غريب.. لماذا تصطدم السيارات عند الاستدارة في هذا المنحنى؟

Print
فيديو غريب.. لماذا تصطدم السيارات عند الاستدارة في هذا المنحنى؟ غريب.. لماذا تصطدم السيارات عند الاستدارة في هذا المنحنى؟
مصور الشريط يتوقع: هذه تصطدم وهذه ستنجو

فيديو غريب.. لماذا تصطدم السيارات عند الاستدارة في هذا المنحنى؟

في هذا الفيديو الغريب تأتي السيارة من طريق جانبي لتدخل على الطريق الرئيسي بضاحية أوكسبريدج في مقاطعة ميدلسكس البريطانية، لكن عند استدارة السيارة لابد أن تصطدم بالرصيف وربما يصعد بعضها ليصطدم بالحاجز الحديدي على جانب الطريق.

وحسب الفيديو الذي التقط الأسبوع الماضي، وبثته صحيفة "الديلي ميل"، أظهرت لقطات مقلقة متعددة للسيارات تحدث عند تقاطع أوكسبريدج، حتى وقف ملتقط الفيديو في مكانه وهو يتوقع أن تصطدم أو لا تصطدم السيارة القادمة حسب براعة السائق، لكن في النهاية اصطدمت معظم السيارات بالرصيف وبعضها بالحاجز.

وجاءت هذه الحوادث بسبب تساقط الثلوج وانزلاق السيارات، خاصة أنها قادمة من طريق منحدر قليلاً، مما يقلل قدرة السائق على التحكم بالسيارة.

وكانت درجة الحرارة في بريطانيا قد انخفضت إلى ست درجات تحت الصفر.

وحسب الصحيفة، فقد حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن المزيد من الثلوج والجليد سيضربان بريطانيا، وقد استمتع الكثيرون بيوم من ركوب الزلاجات ورجال الثلج وحتى التزلج في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكن لم يخل المشهد من حوادث السيارات.

مقاطعة ميدلسكس البريطانية تساقط الثلوج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان .. بالفيديو

قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان .. بالفيديو

رئيس وحدة الفهرسة بمكتبة الإسكندرية يكشف قصة تتلمذ إبقراط على يد مصريين (فيديو)

رئيس وحدة الفهرسة بمكتبة الإسكندرية يكشف قصة تتلمذ إبقراط على يد مصريين (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية