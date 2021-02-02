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الصين: القبض على عشرات الأشخاص بتهمة تصنيع "لقاحات كورونا مغشوشة"

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الصين: القبض على عشرات الأشخاص بتهمة تصنيع "لقاحات كورونا مغشوشة" الصين: القبض على عشرات الأشخاص بتهمة تصنيع "لقاحات كورونا مغشوشة"

مصراوي Masrawy

02:21 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

بكين- (بي بي سي):

ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 80 شخصًا تورطوا بتصنيع لقاحات مغشوشة على خلفية أزمة وباء كورونا.

ويعتقد أن المتهمين يمارسون نشاطهم لفترة ناهزت قرابة 6 أشهر تحديدا من شهر سبتمبر المنصرم حسبما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية في الصين التي قالت أيضا إنه تم ضبط حوالي 3 آلاف جرعة من اللقاح المغشوش التي احتوت على محلول ملحي خلال مداهمات أمنية نفذت في العاصمة بكين وبالمناطق الشرقية من البلاد.

وتسعى الصين إلى تسريع وتيرة حملة التطعيم الوطنية للوقاية من كورونا، حيث تخف إلى تلقيح 50 مليون نسمة من سكانها قبل عطلة العام الصيني الجديد التي تبدأ نهاية الأسبوع.

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