أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"بلومبرج": عدد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح كورونا أكثر من المصابين

Print
"بلومبرج": عدد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح كورونا أكثر من المصابين "بلومبرج": عدد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح كورونا أكثر من المصابين

مصراوي Masrawy

02:20 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

واشنطن - أ ش أ
ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن عدد الأمريكيين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من عدد المصابين بالفيروس، وهي علامة بارزة في السباق لإنهاء الوباء .
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه منذ أمس الاثنين تلقى 26.5 مليون أمريكي جرعة واحدة أو كلتا الجرعتين من اللقاحات الحالية، وفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة، منذ أن ثبتت إصابة أول مريض أمريكي في سياتل قبل عام.
يشار إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة تدير التطعيمات بمعدل يومي سريع ، حيث تقدم حوالي 1.34 مليون جرعة يوميًا .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية