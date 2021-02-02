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مبعوث بوتين زار دمشق "سرًا" والتقى الأسد

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مبعوث بوتين زار دمشق "سرًا" والتقى الأسد مبعوث بوتين زار دمشق "سرًا" والتقى الأسد

مصراوي Masrawy

02:11 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات:
أبلغ ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، عددًا من محاوريه الغربيين والإقليميين، أنه أجرى و"جنرالات كبار" زيارة سرية إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي، والتقوا الرئيس بشار الأسد؛ لبحث ترتيبات سياسية وعسكرية وتنسيق المواقف بين الطرفين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السبب المباشر لزيارة الوفد له علاقة بانعقاد اجتماع اللجنة السورية في جنيف. والسبب الأعمق، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، له علاقة بتثبيت تفاهمات إدلب، وتعزيزها بترتيبات ميدانية لوقف التدهور العسكري جنوب سوريا وشمالها الشرقي، لا سيّما مع تسلم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرب استحقاق الانتخابات الرئاسية السورية منتصف العام، الذي تدعمه موسكو.
بعد لقائه الأسد في دمشق، توجه لافرينتييف إلى جنيف، حيث تابع أعمال الدستورية، والتقى الطرفين الآخرين لـ«ضامني» مسار آستانة، والمبعوث الأممي غير بيدرسن. وكان لافتاً مدى التطابق بين الضامنين الثلاثة، وإيران وتركيا، خلال اجتماعهم في جنيف، والتمسك بالدستورية رغم بطء عملها.

وهناك أسباب أخرى تخص الجيش الروسي كانت وراء زيارة مبعوث بوتين، وفق "الشرق الأوسط"، بينها دعم وساطات ضباط قاعدة حميميم على أكثر من جبهة في سوريا، تشمل تسوية لوقف التصعيد العسكري غرب درعا، وضبط الأوضاع في السويداء ذات الغالبية الدرزية، وسط أنباء عن جهود روسية لـكسب أهالي السويداء في مواجهة نفوذ إيران التي تنشر تنظيماتها على أطراف المدينة وتلعب حميميم أيضًا دور الوسيط في الحسكة، حيث يسود توتر بين دمشق وحلفاء واشنطن.

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