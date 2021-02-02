رفضت مطلقته استلامها.. عامل يضع منقولات عش الزوجية خزينة محكمة بكفر الشيخ

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة مدني جزئي البرلس في كفر الشيخ، بقبول دعوى عامل، بإيداع منقولات الزوجية الخاصة بطلقيته، خزينة المحكمة، ما يعد أول حكمًا من نوعه في محاكم كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالقوي، وسكرتارية يوسف الخيش، ومرضي مسعد، وذلك في القضية رقم 7819 لسنة 2019، جنح مركز شرطة البرلس.

وكانت "إ.ب.م"، ربة منزل، تقدمت بالدعوى رقم 7819 لسنة 2019، جنح مركز شرطة البرلس، ضد طليقها "ي.ز.ف"، عامل، تتهمه فيها بتبديد منقولات الزوجية، فيما طلب الزوج من المحكمة تمكينه من عرض المنقولات على الشاكية أمام مركز شرطة البرلس، لإثبات عدم صحة إدعاء طليقته.

ووفق ذلك تلقى مأمور مركز شرطة البرلس، خطابًا رسميًا من محكمة جنح البرلس، يفيد بالتصريح للعامل المشكو في حقه بعرض المنقولات الزوجية، على صاحبة الدعوى، والتي تحتوي على أجهزة كهربائية، ومنزلية، والأثاث، وغيرها من منقولات جرى تدوينها في قائمة الزوجة، تمهيدًا لاستلامها.

وتبين من أوراق القضية أن الزوجة صاحبة الدعوى، رفضت استلام المنقولات بحجة أن تلك المنقولات ليست خاصة بها، وعلى إثر ذلك حرر المحضر رقم 15 / 6 لسنة 2020 أحوال مركز شرطة البرلس، جرى إثبات فيه العرض.

وبعد رفض الزوجة استلام منقولاتها تقدم وكيل الزوج بطلب لقاضي الأمور المستعجلة، بعد العرض بثلاثة أيام لإبراء ذمة موكله، وإيداع المنقولات بمكان مناسب تحدده المحكمة، ما قوبل بالرفض، فيما جرى تقديم تظلم لقيد دعوى مدني مستعجل البرلس برقم 11 لسنة 2020، وبناء عليه صرحت المحكمة بإيداع المنقولات في خزينة محكمة البرلس، كإبراء ذمة العامل من أعيان الجهاز.