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مدير "مياه الجوف" يحدد الثلاثاء موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء

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مدير "مياه الجوف" يحدد الثلاثاء موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء مدير "مياه الجوف" يحدد الثلاثاء موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء
للاستماع إلى الملاحظات والشكاوى ولتحسين الخدمات

مدير

حدد مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف، المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب، الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء لتعزيز ثقافة التواصل معهم، بمبنى المديرية الرئيسي الواقع على طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز "الإقليمي"، من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك، حرصًا من شركة المياه الوطنية وممثلها بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف على التواصل واستقبال العملاء والمراجعين.

وتهدف الجلسات إلى الاستماع لملاحظات وشكاوى العملاء، ولتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية لفايروس كورونا المستجد، التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها.

الجوف مياه الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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